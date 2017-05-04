На Донбасі утримують 121 заручника, - Геращенко

Відомо про 121 особу, яких терористи незаконно тримають в заручниках на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

На засіданні Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України вона, зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, що незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Геращенко зазначила, що на сьогодні відомо про 121 особу, яких терористи утримують у місцях неволі на Донбасі.

Зазначимо, що глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що питання обміну полоненими – питання не політичне, а практичне, але зазначив, що воно "використовується Кремлем як політична зброя".