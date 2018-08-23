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На Донбасі в 5-годинному бою загинуло четверо військових, ще семеро поранено

Під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 - калібру 82 мм
Унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.
На Донбасі в 5-годинному бою загинуло четверо військових, ще семеро поранено Фото: mil.gov.ua

Близько 06.00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі н.п. Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита, повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Гуцуляк уточнив, що бій тривав 5 годин.

Під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 - калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів.

Українські захисники застосовували озброєння БМП та гранатомети.

Загалом з опівночі станом на 13.00 четверга по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосовували різні зразки озброєння, в тому числі й важке.

Так, з 05.25, протягом понад двох годин окупанти випустили 35 мін калібру 120 мм по захисникам Кримського.

У цей же час відбувся обстріл з артилерії калібру 122 мм по захисникам Новотошківського. Ворог здійснив 11 пострілів. Пізніше, близько 07.00 російські окупанти здійснили ще 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм поблизу Новотошківського та випустили декілька мін 120-го калібру.

Окрім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели прицільні обстріли захисників н.п. Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, Красногорівка.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

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23 08 2018 14:22
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