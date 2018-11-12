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ООС: двоє українських військовослужбовці зазнали поранень

Противник продовжує застосування озброєння, заборонене мінськими угодами
Упродовж вівторка російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил були поранені.
ООС: двоє українських військовослужбовці зазнали поранень Фото: unian.net

"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку", - зазначили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

За даними українських військових, російські окупанти 11 грудня відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

"Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у штабі.

Додамо, 10 грудня, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, 1 окупанта було вбито, а ще 3 – поранено

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11 12 2018 18:30
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