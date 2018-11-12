ООС: двоє українських військовослужбовці зазнали поранень
"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку", - зазначили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.
За даними українських військових, російські окупанти 11 грудня відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.
"Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у штабі.
Додамо, 10 грудня, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, 1 окупанта було вбито, а ще 3 – поранено
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