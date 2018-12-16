На Донбасі в лавах ЗС України з початку доби втрат немає, бойовики застосовують 82-мм міномети

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем

З початку доби неділі, 16 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами, при цьому ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) залишається під контролем українських військових.

"Зокрема, ворог обстріляв з міномета калібру 82-мм позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у зведенні станом на 18.00 неділі, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook, інформує "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї навколо населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, біля населених пунктів Піски, Авдіївки на Донецькому напрямку.

"Також зафіксовано обстріли російськими окупантами зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку, внаслідок якого одна цивільна особа отримала поранення", - інформують в штабі ООС.

Додамо, у зоні бойових дій на Донбасі 15 грудня загинув молодший лейтенант Національної гвардії Денис Лошкарьов.