На Донбасі в лавах ЗС України з початку доби втрат немає, бойовики застосовують 82-мм міномети
"Зокрема, ворог обстріляв з міномета калібру 82-мм позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у зведенні станом на 18.00 неділі, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook, інформує "Інтерфакс-Україна".
Окрім того, опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї навколо населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, біля населених пунктів Піски, Авдіївки на Донецькому напрямку.
"Також зафіксовано обстріли російськими окупантами зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку, внаслідок якого одна цивільна особа отримала поранення", - інформують в штабі ООС.
Додамо, у зоні бойових дій на Донбасі 15 грудня загинув молодший лейтенант Національної гвардії Денис Лошкарьов.
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