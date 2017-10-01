На Донбасі в нежитловому будинку виникла пожежа через потрапляння снаряда

На маріупольському напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів

У Мар'їнці Донецької області, яка розташована на маріупольському напрямку зони АТО, минулої ночі виникла пожежа через попадання вибухонебезпечного предмета в нежитловий будинок.

Про це розповів прес-офіцер сектору "Маріуполь" Іван Чміль, повідомляє "112 Україна".

"Вночі зафіксована пожежа нежитлового будинку в Мар'їнці внаслідок попадання вибухонебезпечного предмета. Жертв серед мирних жителів немає. Але, як бачите, вже, вибухонебезпечні предмети, вони вже потрапляють і в житлові квартали в Мар'їнці", - повідомив він.

Всього, станом на 8:00 на маріупольському напрямку зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

"З автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог двічі обстрілювали позиції під Марьинкой і Широкіним. Зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів позиції під Павлополем. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслив прес-офіцер.

Наадаємо, що бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі з початку доби здійснили 8 обстрілів позицій українських військових у зоні АТО.

Відзначимо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі 46 разів.