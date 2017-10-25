На Донбасі в результаті протистояння пораненого одного бійця ЗСУ, - штаб

Майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали симетричним вогнем і жорстко пригнічували активність бойовиків

Упродовж дня обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою.

Ворог не припиняв обстріли позицій української армії на Донецькому і Приморському напрямках, поодиноко застосовуючи міномети, інформує прес-центр штабу АТО.

"Так, у першій половині дня російсько-окупаційні угруповання били з великокаліберних кулеметів по оборонцях Гнутового та Лебединського. А міномети калібру 82 міліметри застосовували біля Водяного", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку під вогнем ворожих гранатометів опинились укріплення сил АТО неподалік Пісків. Неспокійно було і на околицях Авдіївки. Тут противник обстріляв укріплення української армії з кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші військові жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримав поранення один український воїн", - зазначають в штабі АТО.

Також варто відзначити, що сьогодні майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали симетричним вогнем і жорстко пригнічували активність бойовиків.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики дещо зменшили кількість обстрілів у зоні проведення АТО.