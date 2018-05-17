На Донбасі від кулі снайпера загинув солдат з Тернопільщини
Куля влучила в ліву легеню, боєць помер в шпиталі міста Гірське, повідомив волонтер Юрій Пухайло у Facebook.
"Відповідальний, цілеспрямований, відданий батьківщині, своїм побратимам і тому, в що вірив, щирий і стриманий, Іван назавжди залишиться в наших душах, буде взірцем патріотизму, вірності й відданості українському народові. Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким старшого солдата Івана Кураша. Перебуваємо в скорботі разом із вами", - написали на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у Facebook.
Нагадаємо, що за минулу добу і ніч 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі: загинуло двоє українських військових.
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