На Донбасі від кулі снайпера загинув солдат з Тернопільщини

У Луганській області 15 травня о 22:25 під час виконання бойового завдання, від кулі снайпера, загинув старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Іван Кураш з села Литвинова Тернопільської області.

Куля влучила в ліву легеню, боєць помер в шпиталі міста Гірське, повідомив волонтер Юрій Пухайло у Facebook.

"Відповідальний, цілеспрямований, відданий батьківщині, своїм побратимам і тому, в що вірив, щирий і стриманий, Іван назавжди залишиться в наших душах, буде взірцем патріотизму, вірності й відданості українському народові. Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким старшого солдата Івана Кураша. Перебуваємо в скорботі разом із вами", - написали на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади у Facebook.

Нагадаємо, що за минулу добу і ніч 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі: загинуло двоє українських військових.