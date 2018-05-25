На Донбасі від початку бойових дій зникли 56 дітей

У минулому році в поліцію майже три тисячі разів повідомляли про зникнення дітей, в абсолютній більшості їх знаходили менш ніж за добу

На Донбасі від початку бойових дій зникли безвісти 56 дітей, 33 з них досі перебувають у розшуку.

По всій Україні упродовж 2017 року до органів поліції надійшло 8124 повідомлень про зникнення дітей, в 6936 випадках дитину знаходили за добу і кримінальну справу за фактом пропажі не відкривалося, повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР з прав дитини з посиланням на інформацію, надану Нацполіцією.

Відкритих справ у 2017 році налічується 742 (ст. 115 КК, умисне вбивство). Незнайденими з 2017 року числяться 48 дітей.

"Вже в поточному році до територіальних органів поліції надійшло 2937 заяв та повідомлень про зникнення дітей, з яких 2622 розшукано упродовж доби без відкриття справ, відкрито 222 кримінальні провадження за ст 115 КК України. Станом на 30 квітня 2018 року не розшуканими залишаються 57 дітей", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, що з початку збройного конфлікту по обидві сторони лінії зіткнення, згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини, загинули 138 дітей (91 хлопчик та 47 дівчаток), а також 80 дітей у збитому літаку МН-17. Усього — 218 загиблих дітей.