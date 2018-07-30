На Донбасі спіймали військових, які хотіли продати дві тони палива, - ВІДЕО
"Викрито і на гарячому затримано військовослужбовців ЗСУ, які зливали паливо з бензовозів на нелегальному пункті скуповування, організованому в гаражі жителем села Очеретине Донецької області. За попередніми даними військові, з метою власного збагачення, намагалися реалізувати близько 2 тонн палива", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 КК (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем). Санкція статті - позбавлення волі строком від 10 до 15 років.
"Враховуючи, що крім матеріального збитку розкрадання ПММ негативно впливає на боєздатність ОС, а також можлива участь у протиправній діяльності командирів затриманих військовослужбовців, кількість фігурантів справи може збільшитися, а їхні дії будуть кваліфіковані за іншими статтями Кримінального кодексу", - зазначають у штабі.
Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Одесі під час перевірки 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону ЗСУ виявили нестачу майже 204 тонн дизельного палива різних марок і близько 2,5 тонн бензину А-92. Крім того, перевірка знайшла ще майже 34 тонни дизпалива, 2,6 тонни авіаційного палива і майже тонну бензину, які не перебували на обліку і могли бути розкрадені.
Міністр оборони Степан Полторак позбавив усіх військових звань начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення Збройних сил в Одесі Євгена Короля через виявлені зловживання.
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