На Донбасі впродовж минулої доби поранено двох українських військовиків

За минулу добу, 27 травня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази - з важкого озброєння.

Унаслідок бойових дій двоє українських військових дістали поранення, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Згідно з інформацією, на горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Водяне та Новгородське. На донецькому напрямку - поблизу шахти "Бутівка", Красногорівки і Мар'їнки. Невелике загострення ситуації було зафіксовано на маріупольському напрямку поблизу Павлополя, Водяного і Широкиного.

"Вчора близько 19 години під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль ворогу завдано втрат. За уточненими даними трьох окупантів знищено та трьох поранено. Водночас доля одного військовослужбовця Об'єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.