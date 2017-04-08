На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів, - Турчинов

Через декілька місяців вони буде установлена вздовж усієї лінії розмежування

Через кілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять системи, здатні блокувати проросійські канали.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в ході візиту в Покровск, передає 06239.com.ua.

"У Покровську створена перша дослідна установка комплексної системи інформаційної протидії, яка дозволяє повністю блокувати проросійські теле та радіоканали і в той же час дуже гарно приймати всі українські. Зараз ми перевірили її роботу - працює дуже якісно. Через декілька місяців вона буде установлена вздовж усієї лінії розмежування", - повідомив він.

У штабі АТО відзначили, що "дана методика дозволяє ефективно створювати перешкоди в трансляції до 10 каналів ворожого мовлення одночасно а також забезпечує безперешкодну роботу українських каналів, які працюють на частотах, що блокуються".

Нагадаємо, що раніше на сторінках The Washington Post з'явилася стаття про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей телебачення має яскраво виражений радянський відтінок, тому що місцеві засоби масової інформації переписують стару пропаганду, використовують стереотипи і воскрешають культ Сталіна.