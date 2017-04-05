На Донбасі встановили "генерала ДНР", який катував українських військових

Наразі він оголошений у розшук

Правоохоронці під час відпрацювання прифронтового Мар’їнського району в Донецькій області встановили бойовика, який у лавах терористів "ДНР" перебуває у званні "генерал козачих військ" та має позивний "Палач".

Зазначається, що за місцем мешкання бойовика вилучено гранату Ф-1, наркотики, пристрій для відстрілу патронів калібру 5,6 мм у вигляді авторучки та атрибутику бойовиків.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Поліцейські з’ясували, що терорист є одним з організаторів незаконного референдуму 2014 року на території Мар’їнського району та зараз переховується в окупованому Донецьку.

За попередньою інформацією, він у лавах "ДНР" отримав позивний "Палач" через те, що катував українських військових та проукраїнські налаштованих громадян. Наразі він оголошений у розшук.

Нагадаємо, що у Покровську Донецької області затримали місцевого мешканця, який за вказівкою окупаційних сил РФ влаштовував провокації, наносячи на пам'ятники радянського режиму українську символіку, а також поширюючи логотипи проросійських терористів.

Крім того, як повідомлялося, у Луганську бойовики "комендатури" під час проведення "роз’яснювальної бесіді" до смерті забили 38-річного мешканця Станиці-Луганської.