На Донбасі встановили "генерала ДНР", який катував українських військових
Зазначається, що за місцем мешкання бойовика вилучено гранату Ф-1, наркотики, пристрій для відстрілу патронів калібру 5,6 мм у вигляді авторучки та атрибутику бойовиків.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Поліцейські з’ясували, що терорист є одним з організаторів незаконного референдуму 2014 року на території Мар’їнського району та зараз переховується в окупованому Донецьку.
За попередньою інформацією, він у лавах "ДНР" отримав позивний "Палач" через те, що катував українських військових та проукраїнські налаштованих громадян. Наразі він оголошений у розшук.
Нагадаємо, що у Покровську Донецької області затримали місцевого мешканця, який за вказівкою окупаційних сил РФ влаштовував провокації, наносячи на пам'ятники радянського режиму українську символіку, а також поширюючи логотипи проросійських терористів.
Крім того, як повідомлялося, у Луганську бойовики "комендатури" під час проведення "роз’яснювальної бесіді" до смерті забили 38-річного мешканця Станиці-Луганської.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану