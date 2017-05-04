На Донбасі виявили безпілотник з маркуванням ФСБ Росії
"2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу Гранат-1, який входить до комплексу Навідник-2", – повідомив речник АТО Ярослав Чепурний, інформує в середу телеканал Міністерства оборони.
За словами Чепурного, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.
Окрім цього, БпЛА Гранат-1 перебуває на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, наголошують у Міноборони.
На окремих блоках літального апарату виявлені маркування "ФСБ РФ".
Нагадаємо, незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи "режиму тиші" не дотримуються, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.
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