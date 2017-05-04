Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Донбасі виявили безпілотник з маркуванням ФСБ Росії

Апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії
Українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.
На Донбасі виявили безпілотник з маркуванням ФСБ Росії Фото: скріншот відео

"2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу Гранат-1, який входить до комплексу Навідник-2", – повідомив речник АТО Ярослав Чепурний, інформує в середу телеканал Міністерства оборони.

За словами Чепурного, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім цього, БпЛА Гранат-1 перебуває на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, наголошують у Міноборони.

На окремих блоках літального апарату виявлені маркування "ФСБ РФ".

Нагадаємо, незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи "режиму тиші" не дотримуються, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.