На Донбасі з початку доби не було обстрілів
Обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу селища Павлопіль, в районі Гнутового, Кам'янки, Пісків, Водяного, Широкиного, Красногорівки, Новомихайлівки, хутора Вільного і селища Кримське, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Бойовики застосовували ПТРК і міномети калібру 82 мм.
Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 20 січня одного окупанта вбито і двох поранено.
З півночі 21 січня ворог вогню не відкривав, втрат серед українських військових немає.
У неділю російсько-окупаційні війська 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено одного українського військового.
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