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На Донбасі з початку доби не було обстрілів

Напередодні бойовики обстріляли українські позиції 16 разів
У неділю, 20 січня, російські окупаційні війська на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.
На Донбасі з початку доби не було обстрілів Фото: unian.ua

Обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу селища Павлопіль, в районі Гнутового, Кам'янки, Пісків, Водяного, Широкиного, Красногорівки, Новомихайлівки, хутора Вільного і селища Кримське, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Бойовики застосовували ПТРК і міномети калібру 82 мм.

Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 20 січня одного окупанта вбито і двох поранено.

З півночі 21 січня ворог вогню не відкривав, втрат серед українських військових немає.

У неділю російсько-окупаційні війська 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранено одного українського військового.

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21 01 2019 09:17
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