На Донбасі з початку доби не було обстрілів

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 4 - отримали поранення.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС в районі селища Катеринівка з ПТРК, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 січня.

Поблизу населеного пункту Широкине - двічі з гранатометів і великокаліберної зброї.

У районі населеного пункту Опитне і селища Невельське - із стрілецької зброї, з гранатометів різних систем ,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу Мар'їнки.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з великокаліберних кулеметів - поблизу селища Станиця Луганська; з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Жовте", - підкреслили у штабі.

За даними розвідки, 25 січня вбито 4 бойовиків, 5 - отримали поранення.

"У ході контрснайперської боротьби, український снайпер припинив діяльність російського найманця. Також знищено БМП-1 російсько-окупаційних військ", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, бойовики біля селища Катеринівка на Луганщині обстріляли автомобіль українських військових. Один боєць Збройних сил загинув, ще четверо поранені.