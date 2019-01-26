На Донбасі з початку доби не було обстрілів
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС в районі селища Катеринівка з ПТРК, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 січня.
Поблизу населеного пункту Широкине - двічі з гранатометів і великокаліберної зброї.
У районі населеного пункту Опитне і селища Невельське - із стрілецької зброї, з гранатометів різних систем ,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу Мар'їнки.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з великокаліберних кулеметів - поблизу селища Станиця Луганська; з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Жовте", - підкреслили у штабі.
За даними розвідки, 25 січня вбито 4 бойовиків, 5 - отримали поранення.
"У ході контрснайперської боротьби, український снайпер припинив діяльність російського найманця. Також знищено БМП-1 російсько-окупаційних військ", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, бойовики біля селища Катеринівка на Луганщині обстріляли автомобіль українських військових. Один боєць Збройних сил загинув, ще четверо поранені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади