На Донбасі з початку року загинуло вдвічі більше цивільних

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року число жертв зросло на 120%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року число жертв зросло на 120%.

Про це сказав спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі щодо Донбасу Мартин Сайдік, повідомляє interfax.by.

"Дуже сумно, що кількість загиблих серед цивільних осіб за рік збільшилася на 120%", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, продемонструвавши відповідний графік.

За його словами, "це результат триваючого використання важкого озброєння і затягування розмінування".

Сайдік уточнив, що ці дані надані офісом верховного комісаріату комісара ООН з прав людини і підтверджується звітом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Хотів би відзначити, що 85% всіх порушень [використання важкого озброєння] відбувається в трьох зонах: Авдіївка, Ясинувата, Маріуполь і Світлодарськ", - сказав він.

За його словами, "це означає, що в принципі при добрій волі сторін можна утриматися від таких збройних конфліктів, тому що очевидно, де все це відбувається".

"Все це є очевидне порушення мінських домовленостей і абсолютно не допустиме", - наголосив Сайдік.

Він засудив такий розвиток подій і закликав усіх учасників конфлікту поважати людське життя, дотримуватися зобов'язань за міжнародним правом і захищати цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення.

За словами спецпредставника, саме на розгляді цих питань була зосереджена робоча група з безпеки. "Було неодноразово відзначено, що використання заборонених озброєнь не повинно залишатися безкарним", - наголосив він.

Сайдік також повідомив, що учасники цієї підгрупи висловили свої пропозиції щодо визначення нових ділянок для розведення сил і засобів. Він зазначив, що це питання буде обговорюватися в подальшому.

Нагадаємо, українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в середу в Мінську запропонувала розслідувати випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, терористи продовжують застосовувати "Гради"