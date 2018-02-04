На Донбасі за березень загинули семеро українських військових

Згідно зі щоденними даними штабу АТО, які зібрав Тиждень.ua, за березень поранення отримали 25 військових

На Донбасі за березень 2018 року внаслідок бойових дій загинули сім військових Збройних Сил України, ще 25 військовослужбовці були поранені.

2 березня. Окупанти застосували 120-мм міномети на Донецькому та Луганському напрямках, унаслідок чого один український військовий загинув, двоє – зазнали поранення.Зокрема, у зоні відповідальності окремого тактичного угруповання "Донецьк" внаслідок кульового поранення, завданого ворожим снайпером, загинув молодший сержант, командир відділення 1-го взводу 3-ї роти 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Сапеску (позивний "Одеса") .

Фото: tyzhden.ua

5 березня. Бойовики зірвали перемир'я на Донбасі, у результаті обстрілів одного бійця було поранено.

6 березня. Терористи застосували гранатомети та стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки, унаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ЗСУ 1997 року народження. Так, у районі промислової зони Авдіївки Владислав Козченко отримав осколкове проникне поранення в шию, що виявилося несумісним з життям.

Фото: tyzhden.ua

7 березня. Російсько-окупаційні війська провокували українських захисників до бойових протистоянь. У результаті ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець.

8 березня. Незаконні збройні формування застосували гранатомети та великокаліберні кулемети по захисниках Луганського, унаслідок чого загинув один український військовий. Так, молодший сержант Іван Рященко (позивний "Скіф"), командир бойової машини піхоти 6-ї роти 2-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, загинув від поранення, отриманого під час обстрілу спостережного пункту з великокаліберних кулеметів на Світлодарській дузі.

Фото: tyzhden.ua

9 березня. Гібридні війська три рази обстріляли позиції Збройних сил України, унаслідок чого загинув один український військовий, ще один – отримав поранення. У районі Водяного під час виконання бойового завдання загинув розвідник полку "Азов" Юрій Луговський, позивний "Баррет".

Фото: tyzhden.ua

10 березня. Окупанти відкривали вогонь з 82-мм мінометів на обох напрямках, у результаті ворожого вогню один український воїн отримав поранення.

11 березня. Бойовики російсько-окупаційних військ чотири рази порушували умови безстрокового припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще троє захисників отримали поранення. Зокрема, у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Швець. Зазначалося, що військовий загинув від осколкових поранень.

Фото: tyzhden.ua

12 березня. На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного. У результаті ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень.

13 березня. Гібридні війська застосували гранатомети та великокаліберні кулемети по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. У результаті чого один український воїн отримав бойову травму.

18 березня. Терористи двічі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ неподалік Авдіївки, у результаті чого український захисник отримав бойову травму.

19 березня. Окупанти зі стрілецької зброї обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Новогригорівки, унаслідок чого український військовий отримав поранення.

20 березня. Незаконні збройні формування п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, унаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування.

25 березня. Російсько-окупаційні війська застосували 82-мм міномети по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, унаслідок чого один український захисник загинув, ще один воїн отримав бойову травму. Зокрема, у районі шахти Бутівка Донецької області внаслідок поранення в голову загинув боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергій Ковнацький.

Фото: tyzhden.ua

29 березня. Бойовики здійснили 57 обстрілів позицій по позиціях Збройних сил України, унаслідок чого двоє українських військових отримали бойові поранення, ще один – бойове травмування.

30 березня. Окупанти порушили "великоднє перемир'я" та здійснили 32 обстріли, унаслідок чого один український військовий загинув, а ще троє – отримали бойові поранення.Зокрема, на Донеччині під час виконання бойового завдання унаслідок вибуху невідомого пристрою загинув боєць 93-ї окремої механізованої бригади з Дніпра Віктор Максимов.

Фото: tyzhden.ua

31 березня. НЗФ продовжували зривати перемир’я, у результаті ворожого вогню двоє українських захисників отримали поранення.