На Донбасі за добу один боєць загинув, троє поранені, - штаб
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.
На Луганському напрямку бойовики вчора відкривали вогонь у традиційних гарячих точках минулих днів. Найбільша активність ворога зберігається в Попаснянському районі.
Сили окупанта переважно застосовували легке озброєння та випустили чотири мінометні міни у бік позицій українських військ.
Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося сім ворожих обстрілів.
На Донецькому напрямку ситуація залишається незмінною. Основні протистояння тривають на Світлодарській дузі, периметрі Горлівки, в Авдіївці та в районі Донецького аеропорту.
Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів.
На Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів зросла у півтора рази і знову сягнула середньодобового рівня минулих тижнів на цьому напрямку - 30 випадків порушення режиму тиші.
Вчора, 10 січня журналіст Олексій Братущак оприлюднив дані згідно яких, у 2016 році в зоні АТО було скоєно 68 самогубств.
Нагадаємо, загалом протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.
Раніше, IPress.ua повідомляв, що секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.
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