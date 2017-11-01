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На Донбасі за добу один боєць загинув, троє поранені, - штаб

Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося сім ворожих обстрілів
За добу, що минула внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє бійців були поранені.
На Донбасі за добу один боєць загинув, троє поранені, - штаб Фото:112.ua

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.

На Луганському напрямку бойовики вчора відкривали вогонь у традиційних гарячих точках минулих днів. Найбільша активність ворога зберігається в Попаснянському районі. 

Сили окупанта переважно застосовували легке озброєння та випустили чотири мінометні міни у бік позицій українських військ. 

Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося сім ворожих обстрілів.

На Донецькому напрямку ситуація залишається незмінною. Основні протистояння тривають на Світлодарській дузі, периметрі Горлівки, в Авдіївці та в районі Донецького аеропорту.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів.

На Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів зросла у півтора рази і знову сягнула середньодобового рівня минулих тижнів на цьому напрямку - 30 випадків порушення режиму тиші.

Вчора, 10 січня журналіст Олексій Братущак оприлюднив дані згідно яких, у 2016 році в зоні АТО було скоєно 68 самогубств.

Нагадаємо, загалом протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

Раніше, IPress.ua повідомляв, що секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.

 

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11 01 2017 13:21
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