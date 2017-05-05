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На Донбасі за останні півроку на мінах підірвалися 154 цивільні людини, - ОБСЄ

Жодного винного не притягнуто до відповідальності
За останні півтора року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни чи нерозірвані боєприпаси.
На Донбасі за останні півроку на мінах підірвалися 154 цивільні людини, - ОБСЄ Фото: qha.com.ua

У звіті СММ ОБСЄ зазначається, що з початку 2016 року зафіксовано 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни або боєприпаси, що не вибухнули, серед них троє членів Місії.

У той же час місія ОБСЄ відзначає, що жодного винного не було притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, що 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

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05 05 2017 16:35
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