На Донбасі зафіксовано 16 обстрілів від початку дня

Стійкого перемир'я на фронті немає

Бойовики "ДНР" і "ЛНР" продовжують порушувати режим повного припинення вогню, який мав початися з опівночі 24 грудня.

У неділю до 18-ї години вечора вони зробили 16 обстрілів по позиціях українських військових.

При цьому артилерії вони не застосовували. Найважча зброя - 82-мм міномети, йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Зокрема, під мінометний вогонь потрапили Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї стріляли по Старогнатівці, Широкиному і Павлополю. На донецькому напрямку з мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.

Зазначимо, що упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.