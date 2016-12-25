На Донбасі зафіксовано 16 обстрілів від початку дня
У неділю до 18-ї години вечора вони зробили 16 обстрілів по позиціях українських військових.
При цьому артилерії вони не застосовували. Найважча зброя - 82-мм міномети, йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.
Зокрема, під мінометний вогонь потрапили Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї стріляли по Старогнатівці, Широкиному і Павлополю. На донецькому напрямку з мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.
Зазначимо, що упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.
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