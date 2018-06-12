ПОЛІТИКА НОВИНИУ четвер, 6 грудня, бойовики здійснили три обстріли позицій українських військових у зоні бойових дій на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зафіксовано три обстріли з початку дня
Втрат серед українських військових немає
Фото: ООС
Ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні не допущено.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 12 2018 22:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата