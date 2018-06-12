На Донбасі зафіксовано три обстріли з початку дня Втрат серед українських військових немає

У четвер, 6 грудня, бойовики здійснили три обстріли позицій українських військових у зоні бойових дій на Донбасі.

Фото: ООС

Ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні не допущено.

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