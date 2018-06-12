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На Донбасі зафіксовано три обстріли з початку дня

Втрат серед українських військових немає
У четвер, 6 грудня, бойовики здійснили три обстріли позицій українських військових у зоні бойових дій на Донбасі.
На Донбасі зафіксовано три обстріли з початку дня Фото: ООС

Ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні не допущено.

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06 12 2018 22:44
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