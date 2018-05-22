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На Донбасі загинули двоє українських військових, ще дев'ятеро поранені

Поточної доби, 22 травня, втрат немає
Минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще дев Фото: mil.gov.ua

"На Луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне, Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка. Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь не дозволяючи окупантам витіснити наших захисників з вигідних оборонних позицій", - йдеться у повідомленні.

Біля Авдіївки та Мар’їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріли українських позицій припинилися.

"Упродовж вчорашньої доби, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який атакував з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк", - зазначають в ООС.

Під час бойових дій 2 наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

Нагадаємо, що в зоні бойових дій на Донбасі в бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських військовиків, ще четверо дістали поранення.

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22 05 2018 08:20
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