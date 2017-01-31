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На Донбасі загинули троє українських військових: 24 поранені, - штаб

У неділю в Авдіївці загинуло не п'ять, а чотири бійці
Протягом минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще 24 отримали поранення і травми.
На Донбасі загинули троє українських військових: 24 поранені, - штаб Фото:112.ua

"Двоє бійців загинули в Авдіївці, один - в Опитному", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

20 військових отримали поранення біля Авдіївки, ще по одному - в Новозванівкці, Луганському, Верхньоторецькому і Невельському.

Мотузяник також уточнив, що позавчора, 29 січня, загинули не п'ятеро, а четверо українських військових.

Нагадаємо, що вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ.

Через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.

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31 01 2017 13:09
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