На Донбасі загинули троє українських військових: 24 поранені, - штаб

У неділю в Авдіївці загинуло не п'ять, а чотири бійці

Протягом минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще 24 отримали поранення і травми.

"Двоє бійців загинули в Авдіївці, один - в Опитному", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

20 військових отримали поранення біля Авдіївки, ще по одному - в Новозванівкці, Луганському, Верхньоторецькому і Невельському.

Мотузяник також уточнив, що позавчора, 29 січня, загинули не п'ятеро, а четверо українських військових.

Нагадаємо, що вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ.

Через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.