На Донбасі загинули воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов та В’ячеслав Куцмай, - волонтерка

21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).

"Сьогодні пішли на небеса наші ГЕРОЇ, ті хто мав жити. Хлопці загинули під час виконання бойового завдання на передовій. ФУТБОЛІСТ - до нього тягнулися всі!!! Іноді кажуть, що люди різні: хтось тобі підходить психологічно, хтось ні. Але є й такі, до яких тягнуться всі. Тому що вони допомагають розкрити душу кожному без винятку: вони вислухають, зрозуміють і віддадуть останнє, щоб допомогти тобі. І відбувається це тому, що власна душа такої людини вміщає в себе на диво багатий, майже досконалий набір найкращих людських якостей. Саме таким був наш Андрюха, Футболіст. .. Він був добрий, чесний, благородний і відважний. У ньому відчувалося щире, непідробне прагнення до справедливості, допомоги ближньому. Він був не здатний зрадити і навіть просто всерйоз скривдити. Таким другом можна і треба пишатися", - написала волонтер БФ "Батальйон волонтер" Юлія Толмачова на своїй сторінці у Facebook.

"Слава Куцмай (Цинк) - ти пройшов Іловайськ, полон, поранення та повернувся. Ти був справжнім воїном, справжньою людиною, людиною з великої літери. Завжди такий скромняга. Андрюха Маслов (Футболіст), Слава Куцмай (Цинк) - не віриться... і не хочу повірити в те, що ви пішли на небеса... Футболіст, у тебе сьогодні днюха...", - йдеться у повідомленні волонтерки.

Нагадаємо, що минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилися. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення. Під час бойових дій двоє наших захисників загинули, та дев'ятеро було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.