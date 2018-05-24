CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Донбасі, у районі проходження Операції об'єднаних сил (ООС), загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї окремої механізованої бригади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї бригади
Військовий загинув поблизу селища Зайцеве
Фото: Facebook Повернись живим
Молодший сержант Богдан Коломієць загинув поблизу селища Зайцеве, повідомляє група "Повернись живим" на сторінці у Facebook.
Коломієць виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області, навчався в технологічному університеті у Вінниці.
У Богдана залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.
Нагадаємо, що 21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).
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24 05 2018 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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