На Донбасі загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї бригади Військовий загинув поблизу селища Зайцеве

На Донбасі, у районі проходження Операції об'єднаних сил (ООС), загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї окремої механізованої бригади.

Фото: Facebook Повернись живим

Молодший сержант Богдан Коломієць загинув поблизу селища Зайцеве, повідомляє група "Повернись живим" на сторінці у Facebook. Коломієць виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області, навчався в технологічному університеті у Вінниці. У Богдана залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею. Нагадаємо, що 21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).

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