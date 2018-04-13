На Донбасі загинув боєць 1986 року народження

Минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 66 обстрілів ворога

Російсько-окупаційні війська продовжують свідомо порушувати режим припинення вогню та Мінські домовленості.

Минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 66 обстрілів ворога. Противник випустив по захисниках України близько 90 мін калібром 120 та 82 міліметри.

Українські військові були змушені близько 20 разів відкривати адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи озброєння, не заборонене Мінськими угодами.

"Із сумом повідомляємо, що вчора російська збройна агресія забрала життя ще одного захисника України. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1986 року народження", – речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Його доставили до військово-мобільного госпіталя, стан здоров'я бійця оцінюється як важкий", – додав він.

Раніше штаб АТО повідомляв, що за минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО – загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.