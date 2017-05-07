На Донбасі загинув боєць АТО Володимир Бричак із Закарпаття

Ворожа куля, зачепивши верх бронежилета, поцілила 40-річному військовому прямо в серце.

Про Бричака відомо, що він був родом з Берегова та був бійцем 15-го окремого гірсько-піхотного Севастопольського батальйону – підрозділу у складі 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, що базується в Ужгороді.

Він любив читати. І йому привозили книги. З ним цікаво було говорити. Про все. Він був вірним побратимом. Йому довіряли. Він не підводив, - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Закарпатській Легіон".