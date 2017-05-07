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На Донбасі загинув боєць АТО Володимир Бричак із Закарпаття

Снайпер бойовиків застрелив бійця АТО із Закарпаття
У вівтрок, 4 липня, в зоні проведення АТО на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового із Закарпаття Володимира Бричака. Трапилося це на бойових позиціях сил АТО під Горлівкою.
На Донбасі загинув боєць АТО Володимир Бричак із Закарпаття Фото: facebook.com/Закарпатський Легіон

Ворожа куля, зачепивши верх бронежилета, поцілила 40-річному військовому прямо в серце. 

Про Бричака відомо, що він був родом з Берегова та був бійцем 15-го окремого гірсько-піхотного Севастопольського батальйону – підрозділу у складі 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, що базується в Ужгороді.

Він любив читати. І йому привозили книги. З ним цікаво було говорити. Про все. Він був вірним побратимом. Йому довіряли. Він не підводив, - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Закарпатській Легіон".

Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.

 
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05 07 2017 09:56
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