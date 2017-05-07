CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівтрок, 4 липня, в зоні проведення АТО на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового із Закарпаття Володимира Бричака. Трапилося це на бойових позиціях сил АТО під Горлівкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув боєць АТО Володимир Бричак із Закарпаття
Снайпер бойовиків застрелив бійця АТО із Закарпаття
Фото: facebook.com/Закарпатський Легіон
Ворожа куля, зачепивши верх бронежилета, поцілила 40-річному військовому прямо в серце.
Про Бричака відомо, що він був родом з Берегова та був бійцем 15-го окремого гірсько-піхотного Севастопольського батальйону – підрозділу у складі 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, що базується в Ужгороді.
Він любив читати. І йому привозили книги. З ним цікаво було говорити. Про все. Він був вірним побратимом. Йому довіряли. Він не підводив, - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Закарпатській Легіон".
Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.
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05 07 2017 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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