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На Донбасі загинув доброволець із "Правого сектору"

"Розсудливий боєць-доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність"
На Донбасі загинув 22-річний боєць-доброволець із "Правого сектору".
На Донбасі загинув доброволець із "Правого сектору" Фото: facebook.com/1oshrduk

"Сьогодні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць першої окремої штурмової роти ДУК ПС (добровольчого українського корпусу "Правого сектору", - ред.) - друг Хитрий", - інформує перша окрема штурмова рота "Правого сектору" на сторінці у Facebook.

"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць-доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність", - зазначили у повідомленні роти "Правого сектору".

Нагадаємо, що на Донбасі, у районі проходження Операції об'єднаних сил (ООС), загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї окремої механізованої бригади.

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25 05 2018 19:17
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