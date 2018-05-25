НОВИНИНа Донбасі загинув 22-річний боєць-доброволець із "Правого сектору".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув доброволець із "Правого сектору"
"Розсудливий боєць-доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність"
Фото: facebook.com/1oshrduk
"Сьогодні внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць першої окремої штурмової роти ДУК ПС (добровольчого українського корпусу "Правого сектору", - ред.) - друг Хитрий", - інформує перша окрема штурмова рота "Правого сектору" на сторінці у Facebook.
"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць-доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність", - зазначили у повідомленні роти "Правого сектору".
Нагадаємо, що на Донбасі, у районі проходження Операції об'єднаних сил (ООС), загинув 22-річний командир відділення снайперів з 24-ї окремої механізованої бригади.
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25 05 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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