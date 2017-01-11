На Донбасі загинув доброволець з Грузії Георгій Саралідзе

31 жовтня в бою під Донецьким аеропортом загинув боєць 42-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади Георгій Сарелідзе, позивний "Гюрза-2" - один з гідних воїнів-добровольців, які захищали Україну.

"Георгій - підполковник грузинської армії, учасник місій у складі сил НАТО в Афганістані і Іраку, проходив навчання в Туреччині, учасник війни з російськими агресорами", - повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов на сторінці у Facebook.

У 2014-му, в 37 років, він залишив кар'єру в Грузії, і поїхав в Україну. Він вважав, що саме в Україні зараз пролягає передова битви за свободу у всіх країн, які зазнали російської агресії. Майже два роки підполковник воював у складі полку Нацгвардії "Азов".

18 квітня 2015 року брав участь в бою в Широкино, тоді загинув його друг, грузинський доброволець Георгій Джанелідзе. Сам Сарелідзе був тоді поранений.

Коли "Азову" заборонили офіційно воювати на фронті, і стали перешкоджати добровольцям боротися, Георгій в 2016-му вступив на службу в 92-ту механізовану бригаду, як простий солдат.

"Коли недавно пройшла ротація 92-й під Донецьком, грузинський доброволець перевівся в 57-у бригаду - не хотів повертатися на довгі місяці і сидіти на базі і полігоні, не хотів пропускати війну", - написав він.

За інформацією Бутусова, 31 жовтня Георгій повів розвідгрупу добровольців в дозор в сіру зону, щоб перевірити підходи до позицій свого підрозділу, щоб противник не зміг непомітно підібратися для атаки і обстрілу. І група потрапила в засідку. Гіоргі загинув, а ще один доброволець отримав важке поранення.

"Батько Георгія загинув в бою в 1992-му, борючись проти російського вторгнення в Абхазії, і став навіки героєм Грузії", - додав Бутусов.

Як повідомляв 31 жовтня штаб АТО, терористи ОРДЛО з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Опитного. У результаті один український воїн загинув, один був поранений.