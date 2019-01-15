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На Донбасі загинув молодший сержант 72-ї бригади Микола Семенюк

У бійця залишилася дружина, двоє малолітніх дітей, брат та батьки
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 14 січня загинув молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Микола Семенюк.
На Донбасі загинув молодший сержант 72-ї бригади Микола Семенюк Фото: ukr.media

"Під час виконання бойових завдань в результаті ворожого обстрілу з боку проросійських терористів, вчора, 14 січня, загинув наш воїн бригади "Чорних Запорожців" молодший сержант Семенюк Микола Іванович, позивний "Саїд". Навідник-оператор бойової машини піхоти загинув від несумісних з життям поранень", - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Зазначено, що участь в бойових діях він брав з 2014 року, воював під Старогнатівкою, Авдіївкою та на Світлодарській дузі.

"Побратими розповідають, що "Саїд" був душею компанії, завжди міг знайти потрібні слова для підняття настрою, добре знав і вміло виконував свої обов'язки. Він любив свою важливу справу захисту Батьківщини", - сказано в повідомленні.

Микола Семенюк народився 28 листопада 1973 року у Вінницькій області. У нього залишилися двоє малолітніх дітей, дружина, брат і батьки.

Нагадаємо, 14 січня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.

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15 01 2019 16:16
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