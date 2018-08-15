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На Донбасі загинув морський піхотинець Федір Балахчі

За добу бойовики 46 разів стріляли по позиціях українських військовиків, відзначили в штабі ООС
У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув морський піхотинець, старший матрос Федір Балахчі.
На Донбасі загинув морський піхотинець Федір Балахчі Фото: rudana.com.ua

"Командування, весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили в прес-центрі ВМС України.

Нагадаємо, згідно з інформацією прес-центру штабу ООС, за минулу добу на Донбасі, крім загиблого військового, ще трьох було поранено. Всього за добу бойовики 46 разів стріляли по позиціях Збройних сил України.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.

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15 08 2018 13:44
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