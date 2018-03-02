На Донбасі загинув один боєць ЗСУ, - штаб Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм

В результаті підриву в зоні АТО загинув один український військовий.

Фото: ivbogdan.com

"За уточненою інформацією, 1 лютого в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, на жаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в прес-центрі штабу АТО. Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм. В першій половині доби 2 лютого бойовики обстрілювали українських військових з мінометів і піхотного озброєння, поранивши 3 бійців ЗСУ. Нагадаємо, населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні.

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