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На Донбасі загинув один боєць ЗСУ, - штаб

Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм
В результаті підриву в зоні АТО загинув один український військовий.
На Донбасі загинув один боєць ЗСУ, - штаб Фото: ivbogdan.com

"За уточненою інформацією, 1 лютого в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, на жаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм. В першій половині доби 2 лютого бойовики обстрілювали українських військових з мінометів і піхотного озброєння, поранивши 3 бійців ЗСУ.

Нагадаємо, населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні.

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03 02 2018 10:19
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