CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті підриву в зоні АТО загинув один український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув один боєць ЗСУ, - штаб
Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм
Фото: ivbogdan.com
"За уточненою інформацією, 1 лютого в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, на жаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в прес-центрі штабу АТО.
Бойовики чотири рази порушили перемир'я, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм. В першій половині доби 2 лютого бойовики обстрілювали українських військових з мінометів і піхотного озброєння, поранивши 3 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні.
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