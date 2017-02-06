На Донбасі загинув один український військовослужбовець, троє поранені, - штаб АТО
Однак ситуація перебуває під контролем українських захисників. З початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Неодноразово застосовували й озброєння, заборонене Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу АТО.
Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення ситуація найнапруженіша. Тут зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї. Впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермалика. Там же, а також біля Новотроїцького, противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар'їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 мм.
Зокрема, близько 17.00 години під час обстрілу позицій сил АТО в районі цього населеного пункту під вогонь противника потрапили житлові квартали. Одна з мін калібру 82 мм влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують як задовільний.
Донецький напрямок. Тут ситуація відносно стабільна. Втім, в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗС України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного.
Луганський напрямок. На цій частині фронту противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки.
В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.
Окрім того, штаб АТО додає, що ЗФ ОРДО знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки з 82-міліметрових мінометів.
"2 червня близько 17-ої години під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь противника також потрапили житлові квартали населеного пункту.
По будинках місцевих мешканців НЗФ ОРДО стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів. Одна з мін влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують, як задовільний.
На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель наразі уточнюється.
Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.
Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 22 до 28 травня порушень режиму припинення вогню на сході України стало на 45% більше у порівнянні з тижнем до того.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків