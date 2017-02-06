На Донбасі загинув один український військовослужбовець, троє поранені, - штаб АТО

Російсько-терористичні бандформування продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО.

Однак ситуація перебуває під контролем українських захисників. З початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Неодноразово застосовували й озброєння, заборонене Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення ситуація найнапруженіша. Тут зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї. Впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермалика. Там же, а також біля Новотроїцького, противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар'їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82 мм.

Зокрема, близько 17.00 години під час обстрілу позицій сил АТО в районі цього населеного пункту під вогонь противника потрапили житлові квартали. Одна з мін калібру 82 мм влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують як задовільний.

Донецький напрямок. Тут ситуація відносно стабільна. Втім, в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗС України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного.

Луганський напрямок. На цій частині фронту противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки.

В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

Окрім того, штаб АТО додає, що ЗФ ОРДО знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки з 82-міліметрових мінометів.

"2 червня близько 17-ої години під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь противника також потрапили житлові квартали населеного пункту.

По будинках місцевих мешканців НЗФ ОРДО стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів. Одна з мін влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф’єва, внаслідок чого 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують, як задовільний.