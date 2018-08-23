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На Донбасі загинув старший лейтенант з Луцька Георгій Ольховський

У 29-річного військового залишилися дружина і син
Загиблий у зоні бойових дій на Донбасі військовий - 29-річний Георгій Ольховський.
На Донбасі загинув старший лейтенант з Луцька Георгій Ольховський Фото: asn.in.ua

Ольховський родом з Криму, жив у Луцьку. Він випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного,  повідомив військовий капелан отець Степан Сус.

Старший лейтенант загинув близько 2-ї години ночі 23 серпня під час ворожого обстрілу опорного пункту в Донецькій області. Георгій Ольховський був командиром гірничо-штурмової роти 15-го батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади.

В Ольховського залишилися дружина і син. Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики на Донбасі 24 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Російські окупанти обстріляли позиції поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки і Водяного з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Загинув Георгій Ольховський, ще один військовий отримав поранення.

Нагадаємо, унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

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23 08 2018 14:25
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