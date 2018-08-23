На Донбасі загинув старший лейтенант з Луцька Георгій Ольховський
Ольховський родом з Криму, жив у Луцьку. Він випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного, повідомив військовий капелан отець Степан Сус.
Старший лейтенант загинув близько 2-ї години ночі 23 серпня під час ворожого обстрілу опорного пункту в Донецькій області. Георгій Ольховський був командиром гірничо-штурмової роти 15-го батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади.
В Ольховського залишилися дружина і син. Нагадаємо, упродовж минулої доби бойовики на Донбасі 24 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Російські окупанти обстріляли позиції поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки і Водяного з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Загинув Георгій Ольховський, ще один військовий отримав поранення.
Нагадаємо, унаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими