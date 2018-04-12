На Донбасі загинув український боєць
"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 р.н", - повідомляє Міноборони.
Також повідомляється, що один військовий отримав поранення.
"З опівночі, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленін.
Вказується, що з 9:00 бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку.
"Окрім цього, з 09.30 розпочалися ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного. Також поблизу Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї", - повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, що в районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.
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