На Донбасі загинув український боєць

У зоні проведення бойових дій на Донбасі у вівторок загинув український військовий 1993-го року народження.

"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 р.н", - повідомляє Міноборони.

Також повідомляється, що один військовий отримав поранення.

"З опівночі, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленін.

Вказується, що з 9:00 бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку.

"Окрім цього, з 09.30 розпочалися ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного. Також поблизу Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї", - повідомили в Міноборони.