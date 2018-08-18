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На Донбасі загинув український військовий

Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення
У суботу, 18 серпня, з 7:00 до 18:00, внаслідок бойових дій на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один дістав поранення.
На Донбасі загинув український військовий Фото: ООС

Протягом поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз із важкого озброєння, інформує прес-центр штабу ООС.

Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях

Об'єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське і Широкине. У районі Авдіївки ворог обстріляв українських захисників з мінометів калібром 82 мм.

Нагадаємо, що сьогодні співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.

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18 08 2018 19:21
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