На Донбасі загинув український військовий
Протягом поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз із важкого озброєння, інформує прес-центр штабу ООС.
Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях
Об'єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське і Широкине. У районі Авдіївки ворог обстріляв українських захисників з мінометів калібром 82 мм.
Нагадаємо, що сьогодні співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
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