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На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

З 7:00 ранку бойовики скоїли 19 обстрілів українських позицій
Бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у вівторок, 17 липня.
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено Фото: unian.net

В результаті обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Протягом цієї доби, з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Вогонь з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Гнутове, Широкине і Водяне, а по захисниках Залізного відпрацював снайпер.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

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17 07 2018 18:47
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