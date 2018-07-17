CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у вівторок, 17 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
З 7:00 ранку бойовики скоїли 19 обстрілів українських позицій
Фото: unian.net
В результаті обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС.
Протягом цієї доби, з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Вогонь з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Гнутове, Широкине і Водяне, а по захисниках Залізного відпрацював снайпер.
Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
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17 07 2018 18:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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