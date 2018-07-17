На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у вівторок, 17 липня.

В результаті обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Протягом цієї доби, з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Вогонь з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Гнутове, Широкине і Водяне, а по захисниках Залізного відпрацював снайпер.

Втрати противника уточнюються.