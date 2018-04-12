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На Донбасі загинув військовий, ще двох поранено

Бойовики здійснили 11 обстрілів
Сьогодні вдень у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На Донбасі загинув військовий, ще двох поранено Фото: facebook.com/odalug

Бойовики здійснили 11 обстрілів, зокрема із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На одному з напрямків відзначена активність ворожого снайпера,  повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил

На підступах до Водяного, Широкиного та Луганського зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.

 
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04 12 2018 18:40
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