На Донбасі загинув військовий, ще двох поранено

Сьогодні вдень у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Бойовики здійснили 11 обстрілів, зокрема із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На одному з напрямків відзначена активність ворожого снайпера, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил

На підступах до Водяного, Широкиного та Луганського зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.