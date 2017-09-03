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На Донбасі закриваються "націоналізовані" бойовиками заводи, - "Комерсант"

Навіть з "Донбас паласу" почали вивозити обладнання
Напередодні оголошеної бойовиками "націоналізації" українських заводів і після неї на непідконтрольній території Донбасу зупинилася низка виробництв.
На Донбасі закриваються "націоналізовані" бойовиками заводи, - "Комерсант" Фото: Reuters

За інформацією російської газети "Комерсант", зупинені Єнакіївський металургійний завод, Донецький металургійний завод, Ясиновський коксохімічний комбінат у Макіївці.

"Остання зарплата була на початку лютого, зараз виробництво заморожено. 1 березня завод блокували люди з автоматами, всі системи управління були зупинені", - розповіли виданню на ЄМЗ.

Схожа ситуація і на ДМЗ, зупиненому 27 лютого. А припинення його роботи вдарило по Ясинівському коксохіму. "Кокс ішов на склади ДМЗ, поки той не зупинився, тепер по домівках відправили і робочих у Макіївці", - цитує видання донецького підприємця Мансура Натхоєва.

Жителі Донецька пишуть у соцмережах, що "націоналізація" позначилася навіть на готелі "Донбас палас". Спочатку на ньому було піднято прапор терористичної організації "ДНР", а потім з готелю почали виносити кавомашини і барне обладнання.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.

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09 03 2017 11:27
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