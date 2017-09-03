На Донбасі закриваються "націоналізовані" бойовиками заводи, - "Комерсант"
За інформацією російської газети "Комерсант", зупинені Єнакіївський металургійний завод, Донецький металургійний завод, Ясиновський коксохімічний комбінат у Макіївці.
"Остання зарплата була на початку лютого, зараз виробництво заморожено. 1 березня завод блокували люди з автоматами, всі системи управління були зупинені", - розповіли виданню на ЄМЗ.
Схожа ситуація і на ДМЗ, зупиненому 27 лютого. А припинення його роботи вдарило по Ясинівському коксохіму. "Кокс ішов на склади ДМЗ, поки той не зупинився, тепер по домівках відправили і робочих у Макіївці", - цитує видання донецького підприємця Мансура Натхоєва.
Жителі Донецька пишуть у соцмережах, що "націоналізація" позначилася навіть на готелі "Донбас палас". Спочатку на ньому було піднято прапор терористичної організації "ДНР", а потім з готелю почали виносити кавомашини і барне обладнання.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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