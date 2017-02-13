На Донбасі затримали терориста "ДНР", який знущався з полонених - ГПУ
Громадянина України П. затримали 10 лютого в місті Сватово. Він підозрюється у тому, що в період із серпня по грудень 2014 року в складі терористичної організації "ДНР" незаконно утримував у приміщенні СБУ в Донецьку полонених військових ЗСУ.
При цьому, всупереч Женевській конвенції, "застосовував до них фізичне насильство, наносив побої, мордував, погрожував вбивством, вчиняв інші дії, які створювали загрозу їх здоров’ю і життю", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Слідство встановило 11 військовослужбовців, які потерпіли від дій бойовика.
11 лютого затриманому повідомили про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни проти України) та ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу. Також терориста взято під варту строком на два місяці.
Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін зайняв посаду заступника командира батальйону спецназу бойовиків ОРДО.
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