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На Донбасі затримали водія бойовиків, який привозив боєприпаси з Росії

За роботу він отримував 12 тисяч російських рублів на місяць
На Донбасі затримали громадянина України, який у 2014-2015 рр. працював у Слов'янській бригаді "ДНР" на посаді водія.
На Донбасі затримали водія бойовиків, який привозив боєприпаси з Росії Фото: з відкритих джерел

Затриманий - мешканець одного з населених пунктів Новоазовського району. На службу до бойовиків він вступив у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

"Одним з головних його завдань була доставка продуктів харчування та боєприпасів з території РФ та окупованого Донецька до бойових підрозділів "республіки" у Новоазовському районі. За роботу він отримував 12 тисяч російських рублів на місяць, покинув службу через "непорозуміння з керівництвом бойовиків та нелюдське ставлення" до рядового складу бойовиків", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

За даними ДПСУ, громадянина було передано представникам СБУ.

 

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19 05 2018 15:00
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