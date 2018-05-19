НОВИНИНа Донбасі затримали громадянина України, який у 2014-2015 рр. працював у Слов'янській бригаді "ДНР" на посаді водія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі затримали водія бойовиків, який привозив боєприпаси з Росії
За роботу він отримував 12 тисяч російських рублів на місяць
Фото: з відкритих джерел
Затриманий - мешканець одного з населених пунктів Новоазовського району. На службу до бойовиків він вступив у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.
"Одним з головних його завдань була доставка продуктів харчування та боєприпасів з території РФ та окупованого Донецька до бойових підрозділів "республіки" у Новоазовському районі. За роботу він отримував 12 тисяч російських рублів на місяць, покинув службу через "непорозуміння з керівництвом бойовиків та нелюдське ставлення" до рядового складу бойовиків", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
За даними ДПСУ, громадянина було передано представникам СБУ.
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