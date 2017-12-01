БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області чоловіка, який вимагав у місцевих жителів гроші, погрожуючи їм фізичною розправою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримали вимагача, який видавав себе за бійця АТО, - ФОТО
Чоловік вимагав від мешканки Бахмута 160 тис. гривень
СБУ. Фото: ua.112.ua
Видаючи себе за бійця одного з добровольчих батальйонів, чоловік вимагав від мешканки Бахмута 160 тис. гривень. У разі відмови він погрожував її побити, а її чоловіка притягнути до кримінальної відповідальності за нібито співпрацю з терористами, - повідомляють на сайті СБУ.
Рекетира затримали під час отримання частини суми - 60 тис. гривень. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, у Вінницькій області СБУ ліквідувала організоване злочинне угруповання, члени якого вимагали в людей неіснуючі борги.
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