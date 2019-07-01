На Донбасі завершили ремонт ЛЕП і Донецької фільтрувальної
“Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації дотримуватися встановленого безстрокового режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення та не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт”, - повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Так, Українська сторона СЦКК повідомляє, що спільно з СММ ОБСЄ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ та їхніх найманців.
Повідомляється, що впродовж 6 січня спеціалісти Попаснянського району електричних мереж Луганської енергетичної компанії завершили виконувати ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці: повітряна лінія електропередачі 6 кВ (Золоте-2) – трансформаторна підстанція (селище Катеринівка).
Уточнюється, що в Авдіївці також здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотньо.
“Сподіваємося, що погодні умови та спільні зусилля військових та цивільних дозволять своєчасно і якісно виконати планові заходи, спрямовані на підтримання екологічної безпеки та відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу”, - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, що в окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".
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