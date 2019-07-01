На Донбасі завершили ремонт ЛЕП і Донецької фільтрувальної

У Авдіївці також здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станці

Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування РФ дотримуватися встановленого безстрокового режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення та не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт.

“Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації дотримуватися встановленого безстрокового режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення та не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт”, - повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, Українська сторона СЦКК повідомляє, що спільно з СММ ОБСЄ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ та їхніх найманців.

Повідомляється, що впродовж 6 січня спеціалісти Попаснянського району електричних мереж Луганської енергетичної компанії завершили виконувати ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці: повітряна лінія електропередачі 6 кВ (Золоте-2) – трансформаторна підстанція (селище Катеринівка).

Уточнюється, що в Авдіївці також здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотньо.

“Сподіваємося, що погодні умови та спільні зусилля військових та цивільних дозволять своєчасно і якісно виконати планові заходи, спрямовані на підтримання екологічної безпеки та відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу”, - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому бойовиками підтримуваної Росією збройного угруповання "ДНР" Донецьку підірвали опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу "Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь".