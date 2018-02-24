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На Донбасі зберігається режим тиші, – штаб АТО

За інформацією штабу, підрозділи української армії також суворо дотримуються Мінських домовленостей
Від початку доби 24 лютого штаб АТО не зафіксував жодного обстрілу в бік військових ЗСУ на Донбасі.
На Донбасі зберігається режим тиші, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18:00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

У прес-центрі зазначають, що ситуація в районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником.

Нагадаємо, минулої доби сепаратисти 13 разів порушили режим припинення вогню.

В Україні сьогодні набув чинності закон № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

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24 02 2018 18:40
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