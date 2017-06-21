На Донбасі знаходяться понад 40 тисяч бойовиків РФ, - Порошенко

На сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території

Президент України Петро Порошенко заявив, що на території України знаходиться понад 40 тисяч російських бойовиків.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

"Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - більше 40 тисяч", - заявив Порошенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території.

Крім того, Порошенко висловив надію на сприяння президента США Дональда Трампа в питанні досягнення миру на Донбасі.

"Перш за все, ми обговорили два блоки питань. Перший - це досягти великої домовленості про мир", - сказав він.

За його словами, перемир'я на Донбасі не дотримується, проте керівництво України як і раніше виступає за мирне врегулювання ситуації.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною, може допомогти мені принести мир на нашу землю подібно до того, як Рейган приніс перемогу в Холодній війні без єдиного пострілу. Я в це вірю", - сказав Порошенко.

Друге питання, за його словами, який обговорили сторони, - це співпраця між Україною і США в економічній сфері.

Він зазначив, що мова йшла про співпрацю в різних сферах економіки, включаючи енергетику і інвестиційні проекти.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.