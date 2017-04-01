На Донбасі знаходиться п'ять тисяч кадрових військових РФ, - Полторак
"Сформовано російське терористичне угрупування в зоні АТО, сьогодні їх близько 40 тис. З них 5 тис. - це регулярні війська РФ", - повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю "5 каналу", передають "Українські новини".
Крім того, на озброєнні у бойовиків перебуває 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 760 артилерійських систем і 300 реактивних систем залпового вогню. Міністр підкреслив, що протягом 2016 року бойовики більше 16 тис. разів порушили режим припинення вогню.
Як відомо, Полторак заявив, що заняття силами АТО нових позицій на Світлодарській дузі на може вважатися порушенням "мінських домовленостей", оскільки вони знаходяться на українській території.
Раніше IPress.ua повідомив, що місія ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.
Нагадаємо, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.
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