CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зник розвідник
Тривають пошуки військового
Фото: news-front.info
"23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади", - йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.
Відзначається, що тривають пошуки військового.
"Вживаються заходи щодо якомога швидкого встановлення його місця знаходження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
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23 01 2019 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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