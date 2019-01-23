На Донбасі зник розвідник

У зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.

"23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади", - йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.

Відзначається, що тривають пошуки військового.

"Вживаються заходи щодо якомога швидкого встановлення його місця знаходження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.