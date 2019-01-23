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На Донбасі зник розвідник

Тривають пошуки військового
У зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.
На Донбасі зник розвідник Фото: news-front.info

"23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади", - йдеться у повідомленні прес-служби бригади у Facebook.

Відзначається, що тривають пошуки військового.

"Вживаються заходи щодо якомога швидкого встановлення його місця знаходження", -  йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

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23 01 2019 17:17
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