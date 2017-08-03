На Донеччині аварія на шахті: загинув гірник

В результаті викиду вугілля і газу на шахті в Торецьку на Донеччині загинув один гірник, інші троє встигли врятуватися.

Аварія сталася близько першої години дня. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Повідомляється, що викид вугілля і газу стався на 95-й ділянці шахти "Центральна", в результаті чого гірники опинилися заблокованими в лаві.

На місце події виїхала гірничорятувальна служба. Точних даних про кількість заблокованих гірників немає.

"Там де працювали люди, їх було четверо. Троє встигли вибігти. Одну людину знайшли без ознак життя 40 хвилин тому", - розповів Жебрівський.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.