На Донеччині бойовики "ДНР" на 16 років ув’язнили місцевого мешканця Бойовики звинуватили мешканця села Безіменне у "шпионажі" на користь України

У Донецькій області чоловіка з села Безіменне Новоазовського району, розташовується на неконтрольованій території, так званий "суд "ДНР" засудив до 16 років позбавлення волі.

Фото:unian

Затриманого обвинуватили у "шпигунстві" на користь України. Окрім того представники незаконних збройних формувань інкримінують селянину незаконне зберігання зброї і вибухівки, - повідомляє Громадське. Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих. Раніше повідомляли, що журналіст, який жив у Донецьку з моменту окупації та писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

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