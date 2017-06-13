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На Донеччині бойовики "ДНР" на 16 років ув’язнили місцевого мешканця

Бойовики звинуватили мешканця села Безіменне у "шпионажі" на користь України
У Донецькій області чоловіка з села Безіменне Новоазовського району, розташовується на неконтрольованій території, так званий "суд "ДНР" засудив до 16 років позбавлення волі.
На Донеччині бойовики "ДНР" на 16 років ув’язнили місцевого мешканця Фото:unian

Затриманого обвинуватили у "шпигунстві" на користь України. Окрім того представники незаконних збройних формувань інкримінують селянину незаконне зберігання зброї і вибухівки, - повідомляє Громадське.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.

Раніше повідомляли, що  журналіст, який жив у Донецьку з моменту окупації та писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

 

 

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13 06 2017 19:57
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