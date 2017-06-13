CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області чоловіка з села Безіменне Новоазовського району, розташовується на неконтрольованій території, так званий "суд "ДНР" засудив до 16 років позбавлення волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині бойовики "ДНР" на 16 років ув’язнили місцевого мешканця
Бойовики звинуватили мешканця села Безіменне у "шпионажі" на користь України
Фото:unian
Затриманого обвинуватили у "шпигунстві" на користь України. Окрім того представники незаконних збройних формувань інкримінують селянину незаконне зберігання зброї і вибухівки, - повідомляє Громадське.
Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.
Раніше повідомляли, що журналіст, який жив у Донецьку з моменту окупації та писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.
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13 06 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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