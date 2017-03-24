CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області в результаті пожежі в житловому будинку загинули три людини, серед них - трирічна дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині через пожежу в житловому будинку загинули троє людей
Серед загиблих - трирічна дитина
Фото:donetsk.dsns.gov.ua
Трагедія сталася сьогодні вранці горів житловий будинок по вул. Шахтарської в с. Бажане Мар'їнського району.
"На момент прибуття рятувальників горіння вже не було. В результаті пожежі загинули три людини, серед яких 3-річна дитина. Анкетні дані загиблих з'ясовуються", - повідомили ГУ ДержНС області.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, унаслідок пожежі в будинку селища Троїцьке Донецької області постраждали четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад.
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24 03 2017 11:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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