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На Донеччині через пожежу в житловому будинку загинули троє людей

Серед загиблих - трирічна дитина
У Донецькій області в результаті пожежі в житловому будинку загинули три людини, серед них - трирічна дитина.
На Донеччині через пожежу в житловому будинку загинули троє людей Фото:donetsk.dsns.gov.ua

Трагедія сталася сьогодні вранці горів житловий будинок по вул. Шахтарської в с. Бажане Мар'їнського району.

"На момент прибуття рятувальників горіння вже не було. В результаті пожежі загинули три людини, серед яких 3-річна дитина. Анкетні дані загиблих з'ясовуються", - повідомили ГУ ДержНС області.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, унаслідок пожежі в будинку селища Троїцьке Донецької області постраждали четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

 
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24 03 2017 11:26
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